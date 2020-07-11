ТОП-4 знака зодиака, чьи заветные мечты всегда сбываются

|
Карина Бернтгольц
91

Этим счастливчикам не стоит прилагать больших усилий, для того чтобы добиться желаемого.

ТОП-4 знака зодиака, чьи заветные мечты всегда сбываются

Фото: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013

Астрологи убеждены, что некоторым людям буквально с рождения улыбается удача. Их мечты исполняются просто потому, что они в них верят и никогда не теряют позитивный настрой. О том, кто эти счастливчики, рассказал журнал «Лиза».

Лев

В отличие от представителей других знаков зодиака Львы умеют радоваться каждому моменту и наслаждаться своей жизнью. Даже в самом хмуром дне они смогут обязательно найти что-то хорошее. За это их окружающие любят, а Вселенная старается наградить, поэтому дарит легкое исполнение всех желаний.

Козерог

Козероги хорошо знают, что такое сила мысли, поэтому, когда чего-то очень сильно хотят, прикладывают к реализации не только физические, но и умственные усилия. Представители этого знака зодиака подробно прорабатывают план по достижению желаемого и никогда не сдаются. Поэтому в большинстве случаев добиваются того, о чем мечтали.

Близнецы

Некоторые, говоря о Близнецах, отмечают, что представители этого знака зодиака будто бы рождены под счастливой звездой. Стоит им о чем-либо подумать, как это моментально сбывается. В чем причина такого небывалого везения, предположить трудно. Возможно, это связано с неиссякаемым позитивом, который такие люди излучают.

Тельцы

Тельцы не любят витать в облаках. Они всегда четко видят перед собой цель и строят грамотный план, для того чтобы добиться желаемого. Представители этого знака зодиака знают, что в любом деле очень важен материальный фундамент, и готовы приложить массу усилий к тому, чтобы их мечты о светлом будущем стали реальностью.

Ранее 5-tv.ru называл знаки зодиака, на которых не действуют любовные привороты.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.23
0.35 80.27
-0.14
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

9:01
Жена Уилла Смита призналась в связи с другим мужчиной
8:49
Доктор Комаровский рассказал, опасна ли для россиян бубонная чума из Монголии
8:36
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак
8:26
Сексуальная кошечка или гопница с района: какой образ Самбурской лучше?
8:13
Бузова, Седокова и Успенская: Какие косметологические процедуры делают звезды?
8:01
Как по голосу можно выявить COVID-19 на ранней стадии?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок