ТОП-5 российских звезд, которых не портит лишний вес
Красоте каких представительниц отечественного шоу-бизнеса не мешают десятки лишних килограммов?
Фото: Instagram @eskulkina
Худышка или пышка? Каких стандартов красоты придерживаться и так ли уж правы те, кто считает, что красавицами можно называть только обладательниц пресловутых 90-60-90? 5-tv.ru собрал ТОП-5 знаменитых красавиц, чья внешность не очень близка к модельным параметрам.
Анна Семенович
Певица Анна Семенович всегда славилась пикантными формами. Даже во время популярности группы «Блестящие», хоть Анна и была стройной, но все равно имела несколько лишних килограмм. С возрастом ее фигура стала только пышнее и несмотря на это, в 40 лет Семенович выглядит потрясающе.
Екатерина Скулкина
Актриса и резидент Comedy woman всегда имела аппетитную фигуру и похоже, избавляться от нее не собирается. Скулкина не стесняется демонстрировать свои формы на различных фотосессиях, кроме того, с удовольствием носит облегающие платья. Лишний вес прибавляет Екатерине красоты и молодости, ведь актриса не выглядит на свои 44 года.
Надежда Ангарская
Коллега Екатерины Скулкиной по Comedy Woman тоже в теле. Ангарской не мешают ее лишние килограммы и гармонично сочетаются не только с ее образом на телевидении, но и внешностью. Хоть Надежда пытается похудеть, судя по ее постам в Instagram, но она эффектна и в своем обычном весе.
Светлана Пермякова
Звезда телесериала «Интерны» очень эффектная женщина, которой не мешает лишний вес. Сейчас Светлана Пермякова похудела, но не до конца. Актриса может не беспокоится о своей фигуре, ведь ее таланту и харизме нет равных.
Екатерина Копанова
Актриса ситкома «Моя прекрасная няня» мама трех дочек и сына, что отразилось на ее фигуре, но ничуть не навредило красоте. Мария обладает яркой славянской внешность: рыжие волосы, веснушки, светлые глаза и кожа. Копанова хороша как с лишним весом, так и без него. В настоящее время актриса вновь активно худеет и прекрасно выглядит.
Ранее 5-tv.ru рассказал об актрисах, которые кардинально сменили свой имиджи похудением.
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