ТОП-5 российских звезд, которых не портит лишний вес

Худышка или пышка? Каких стандартов красоты придерживаться и так ли уж правы те, кто считает, что красавицами можно называть только обладательниц пресловутых 90-60-90? 5-tv.ru собрал ТОП-5 знаменитых красавиц, чья внешность не очень близка к модельным параметрам.

Анна Семенович

Фото: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович всегда славилась пикантными формами. Даже во время популярности группы «Блестящие», хоть Анна и была стройной, но все равно имела несколько лишних килограмм. С возрастом ее фигура стала только пышнее и несмотря на это, в 40 лет Семенович выглядит потрясающе.

Екатерина Скулкина

Фото: Instagram @eskulkina

Актриса и резидент Comedy woman всегда имела аппетитную фигуру и похоже, избавляться от нее не собирается. Скулкина не стесняется демонстрировать свои формы на различных фотосессиях, кроме того, с удовольствием носит облегающие платья. Лишний вес прибавляет Екатерине красоты и молодости, ведь актриса не выглядит на свои 44 года.

Надежда Ангарская

Фото: Instagram @nadezhdaanga

Коллега Екатерины Скулкиной по Comedy Woman тоже в теле. Ангарской не мешают ее лишние килограммы и гармонично сочетаются не только с ее образом на телевидении, но и внешностью. Хоть Надежда пытается похудеть, судя по ее постам в Instagram, но она эффектна и в своем обычном весе.

Светлана Пермякова

Фото: Instagram @s_permyakova

Звезда телесериала «Интерны» очень эффектная женщина, которой не мешает лишний вес. Сейчас Светлана Пермякова похудела, но не до конца. Актриса может не беспокоится о своей фигуре, ведь ее таланту и харизме нет равных.

Екатерина Копанова

Фото: Instagram @ekaterina_kopanova

Актриса ситкома «Моя прекрасная няня» мама трех дочек и сына, что отразилось на ее фигуре, но ничуть не навредило красоте. Мария обладает яркой славянской внешность: рыжие волосы, веснушки, светлые глаза и кожа. Копанова хороша как с лишним весом, так и без него. В настоящее время актриса вновь активно худеет и прекрасно выглядит.

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