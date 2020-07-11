«Передоз милоты» Лобода показала фото дочери, отцом которой считают лидера Rammstein
Тильда родилась два года назад в Лос-Анджелесе. Кто отец малышки, певица тщательно скрывает.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобода выложила в Instagram свежее фото своей младшей дочери — двухлетней Тильды, отцом которой многие считают лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. На снимке певица в купальнике и полупрозрачной накидке держит малышку на руках, трогательно прижимая ее ручку к губам.
«Держать эту крошечную ручку — мое самое большое счастье», — написала Лобода.
К великому сожалению желающих раскрыть тайну рождения девочки, лица ребенка на фотографии не видно — артистка не дает поклонникам возможности разглядеть, на кого похож ребенок. Им остается только умиляться.
«Такое нежное фото…»
«У меня передоз милоты»
«Женщина, от которой исходит материнская сила, прекраснее всего»
«Как мило! ️Лапушка!»
«Нежнятина», — пишут комментаторы.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у Лободы есть еще 9-летняя дочь Евангелина. Со своим гражданским мужем — танцором Александром Царем артистка рассталась в 2014 году. Кто отец второй дочери, певица тщательно скрывает.
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