Как распознать рак у ребенка на ранней стадии?

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Алиса Старжевская
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Детский хирург-онколог, профессор Тимур Шароев рассказал об основных признаках возможного развития онкологического заболевания у малышей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/thomas kroeger, kati, Michaela Begsteiger, imagebroker/Michaela Begsteiger

Несмотря на совершенствование медицинских технологий в лечении онкологических заболеваний, тем более у детей, все решает время. Чем раньше родители заметят признаки болезни, тем больше шансов добиться полного выздоровления. Главное знать три основных симптома, которые могут говорить о ранней стадии онкологии, пишет «Вечерняя Москва».

Типичные симптомы вроде тошноты, синяков и слабости характерны не в начале развития рака, а когда болезнь уже захватила организм, и счет идет на дни. Детский хирург-онколог, профессор Тимур Шароев, советует обратить внимание на другое.

Резкая смена привычного поведения

Внезапная лень у активного ребенка, частое желание присесть, сонливость и вялость могут говорить о гиподинамии, переходящей в адинамию. Этот признак часто говорит о появлении в детском организме первых раковых клеток.

Снижение аппетита

Если нежелание есть сопровождается резкой потерей веса, когда ребенок быстро худеет и теряет жировую прослойку без видимых на то причин, это также может быть признаком рака. Часто у малышей остаются их пухлые щечки, а тело заметно худеет.

Уплотнения под кожей

Внезапное появление и пропажа таких уплотнений на ногах и руках могут говорить о раке. Если они пропали без следа, волноваться чаще не стоит, а вот если они сохраняются несколько дней подряд, необходимо срочно обращаться к медикам.

Шароев также рассказал, что дети особенно подвержены таким видам рака, как лейкоз, рак крови и лимфы, опухоль почки и нейробластома. Нужно помнить об этом, наблюдая за сменой поведения и состояния своего малыша, особенно если он еще не может объяснить, где и что у него болит, и не бояться быть слишком бдительной.

Ранняя диагностика рака дает серьезное увеличение шансов на полное выздоровление детей.

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