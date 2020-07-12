Специалисты нашли новое лекарство от хронических болей

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Светлана Шевченко
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В ходе исследования испытуемые были разделены на две большие группы, которым давали разные препараты.

Специалисты нашли новое лекарство от хронических болей

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Ученые из Манчестерского университета доказали, что плацебо эффективен при лечении хронических болей. В ходе эксперимента его использовали вместо анальгетиков. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Испытуемые с остеоартрозом и фибромиалгией были поделены на две большие группы. Одной из них давали нейтральный крем под видом лечебной мази, а другой сообщили, что оно не действует.

Результат показал, что участники первой группы после воздействия лазерных лучей, которые имитируют хронические боли, заметили значительное уменьшение болевых ощущений. Некоторые даже заявили, что и вовсе избавились от них.

Проводившие эксперимент специалисты подчеркивают, что особая важность данного исследования для науки заключается в том, что в ходе лечения можно сократить имеющие побочные эффекты анальгетики и переключиться на плацебо.

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