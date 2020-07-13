Путин определил задачи России на будущее десятилетие

Президент сегодня поставил общенациональные задачи на будущее десятилетие. Конечно, в приоритете вопросы медицины, образования, создание рабочих мест, преодоление бедности. Владимир Путин также отметил, что страна достойно ответила на вызовы пандемии коронавируса. Один из показателей — в России не было такого взрывного роста безработицы, как это происходит в Европе.

Главные тезисы совещания в материале корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Полякова.

Страна возвращается к нормальному ритму жизни после пандемии. Но главное уже понятно — российская экономика справилась с этим испытанием.

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Все это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно. Подчас, надо признать, нам этой слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало. Но именно такие высокие требования к качественной работе всей системы государственного управления предъявили наши граждане в ходе голосования по поправкам в Конституцию. И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов. Должен быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативах», — сказал Владимир Путин.

Да, борьба с коронавирусом продолжается, но позитивная динамика есть. Количество заболевших коронавирусной инфекцией снижается. Тех, кто выздоровел, наоборот, все больше. А значит, государство в полную силу возобновляет реализацию национальных проектов.

«Конечно, предметом особого внимания, прежде всего коллег в регионах, должно служить улучшение условий труда в городах и населенных пунктах, сельских территориях нашей страны. Решение жилищных проблем граждан — чрезвычайно важный вопрос. Так же, как укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог. Подчеркну, речь идет не только о бюджетных вложениях в инфраструктуру, важно привлекать новые источники финансирования этих расходов, использовать опыт наших ведущих компаний», — отметил Владимир Путин.

Также президент назвал приоритетной задачей — добиться увеличения продолжительности жизни, последовательно бороться с бедностью. То есть, создавать рабочие места и стимулировать развитие бизнеса. Один из способов — привлекать частный капитал к созданию крупных инфраструктурных проектов.

«В целом, нужно продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых инвестиционных проектов, прежде всего в области импортозамещения. Но, еще раз хочу подчеркнуть, импортозамещение — не панацея, мы не стремимся все импортозаместить. Опыт последних месяцев, когда международная торговля застопорилась из-за закрытия границ, показал, что эта задача актуальности своей не потеряла, а, может быть, становится еще более актуальной. Нам необходимо создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши, в том числе развитие микроэлектронной промышленности, других критически важных направлений. Включая обеспечение России и посевным, и племенным материалом для сельского хозяйства», — подчеркнул президент РФ.

Сроки достижения целей нацпроектов могут быть продлены до 2030 года — заявил в ходе онлайн-заседания Совета Михаил Мишустин.

«Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую трехлетку. Более подробно о конкретных шагах достижения национальных целей расскажут мои коллеги. Важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дороги, дома, школы, больницы, технологии, новые производства. Правительство приложит все усилия для достижения намеченных целей и решения поставленных задач», — сказал глава кабмина.

Крупный блок задач — самореализация граждан. И здесь, конечно, главную роль играет система образования, которая должна развивать таланты и наращивать человеческий капитал.

«С этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта „500+“, который, в свою очередь, направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции, и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы», — рассказала Татьяна Голикова.

А еще Владимир Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии во все сферы экономики. Только так можно сделать Россию конкурентоспособной — уверен президент.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего делать не будем, то так и будет вокруг нас хлюпать болото, так и не избавимся от избыточных административных барьеров — ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться здесь активнее, активнее и еще раз активнее», — призвал российский президент.

Владимир Путин напомнил коллегам, что не нужно строить абстрактных планов, а быть реалистами. Чем конкретнее будут задачи, тем лучше будут результаты, которые должны заметить граждане страны.