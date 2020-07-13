Петербургский метрополитен возвращается к обычному режиму работы
В ходе нового этапа снятия ограничений в Северной столице также открываются бани и салоны красоты, возобновляются тренировки в спортивных комплексах.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Москва переходит на новый этап снятия ограничений. С сегодняшнего дня в столице маски на улице можно не надевать, но в транспорте, магазинах и иных общественных местах меры безопасности все еще продолжают действовать. Возобновили работу культурные и досуговые центры, секции и кружки, аттракционы. Главное условие — число посетителей не должно превышать половину от максимальной вместимости.
В Петербурге метрополитен сегодня возвращается к обычному режиму работы. Открываются бани и салоны красоты. Разрешены тренировки в спортивных комплексах, правда, с соблюдением мер безопасности и с ограничениями по числу спортсменов в одном помещении.
А в заповеднике Царское Село для посетителей открылся Екатерининский дворец. Экскурсанты обязаны соблюдать дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. В музее разработали безопасный маршрут, чтобы люди двигались в одном направлении и не пересекались друг с другом.
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