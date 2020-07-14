«Походило на свинг-вечеринку»: петербурженка шла на йогу, а попала на оргию

Петербургский журналист Екатерина Надольская в свободное от работы в собственном электронном издании занимается йогой и саморазвитием. Именно обещанием раскрыть границы своего сознания и соблазнила ее реклама школы «Вселенная Блаженства» в феврале 2020 года. Из-за коронавируса тренинг состоялся только в июле — но вспоминать об этом Екатерине, пострадавшей там от гипоксии, придется долго.

По словам Екатерины, тренинг рассчитан на слабовольных и податливых людей, но среди участников она подозревает и засланных казачков. Она полагает, что эти тайные наблюдатели призваны найти наиболее уязвимых новичков, чтобы заманить их в сети Папы и Бороды. Стоимость одного такого мероприятия составляет от пяти до десяти тысяч рублей.

Папа и Борода — это организаторы «Школы Блаженства», Владимир Долохов и Вадим Гурангов. Они утверждают, что уже более 20 лет ведут свои тренинги и за это время смогли создать уникальную практику, смешав сразу несколько направлений и «русский авось».

«Знакомство с нами — часто ключевое событие для перемен всей жизни», — скромно пишут они на странице своей группы в социальной сети ВКонтакте.

vk.com/papaiboroda

Что случилось на тренинге?

Пострадавшая на их мероприятии девушка с таким утверждением не согласна. Она рассказала, что с первых минут трехдневного тренинга организаторы пытались сломать личные границы людей, заставляя их обниматься друг с другом. Позже началась уже настоящая «жесть»: объятья перешли в поглаживания, совместные танцы, попытки собраться в человеческую многоножку.

Для практик этой самопровозглашенной школы характерно массовое получение оргазмов — или того, что они так называют. В первом ряду с организатором Папой (второй гуру, Борода, в мероприятии участия не принимал — Прим. ред.) постоянно находятся две его приближенные женщины, вероятно актрисы, их постоянно трясет в конвульсиях, они испытывают множественные оргазмы, а потом они начинаются по цепочке почти у всех участников.

Екатерину изначально интересовал и другой аспект тренинга. Она давно практикует йогу и периодически стоит на гвоздях, но сделать это без длительной подготовки очень сложно. А на мероприятиях Папы и Бороды на гвозди ставят в первый же день. На слезы, жалобы на боль организаторы не реагируют и заставляют стоять на гвоздях дальше — пока не откроется поток энергии.

Самое же страшное происходит наедине с организатором, куда по очереди заводят всех участников, как только они сойдут с гвоздей. Папа соблазняет попробовать технику удушения и сам делает это с помощью полотенца.

Екатерина во время этой практики потеряла сознание. По ее словам, после пробуждения Папа стал рассказывать ей, какой мощный эффект оказала на нее гипоксия.

vk.com/papaiboroda

Удушение без разрешения и прочее мракобесие

Ни в рекламе тренинга, ни при общении с организаторами не говорится о том, что участников будут душить. Более того, их настойчиво уговаривают попробовать, когда они максимально податливы, и порой берут на «слабо», как было с Екатериной.

После случившегося у Екатерины уже третий день болит голова, поднималась температура, были и другие неприятные симптомы. Если ситуация не изменится, она планирует обратиться к врачу и в прокуратуру. Денег за насильственное удушение на тренинге ей так и не вернули, а ведь изначально она собиралась там просто развеяться.

«Думала, что будет весело», — признается она.

Именно после случившегося девушка поняла, что происходит что-то не просто глупое, но и опасное. Она отметила, что многие участники буквально подсаживаются на технику гипоксии и просят придушить их по три-четыре раза подряд, а ведь известно, как опасна может быть даже краткая нехватка кислорода.

Екатерине удалось снять несколько видео, где показаны другие сомнительные практики с мероприятия. Возмущение вызвало упражнение под названием «Шлем», где всем предлагалось укладываться головой между ног у другого участника, после чего происходили странные телодвижения.

Екатерина сказала, что в ее случае принуждения к действиям сексуального характера не было, но она не удивилась бы призыву к оргии — так откровенно вели себя многие. Организаторы не предлагали перейти к «клубничке», но постоянно повторяли, что при согласии случайного партнера можно пойти и дальше, трогать не только тело незнакомцев, но и их половые органы.

Что не так со «Школой Блаженства»?

На официальной странице Папы и Бороды на Youtube можно увидеть множество примеров их упражнений, а также посмотреть отзывы многочисленных участников мероприятия. Отметим, что в абсолютном большинстве случаев это женщины, хотя встречаются и исключения.

YouTube @Папа и Борода. Школа Раскрытия Энергетики, 5-tv.ru

Вот, что говорят просветленные фанаты «Школы Блаженства».

«Удовольствие неописуемое»;

«Волшебные техники»;

«Полный отрыв башки»;

«Все наши страхи превратились в ничто»;

«Это похоже на прыжок с парашютом», — воодушевленно рассказывают они, как классические сектанты.

Проблема состоит в том, что при проведении тренингов с неподготовленными к происходящему людьми, часто пенсионерами, организаторы не дают им никаких пояснений, которые подготовили бы их к происходящему. Не подписывают там и бумаг о согласии на проведение заведомо опасной для здоровья процедуру удушения.

Комментарий психолога

Психолог Никита Карпов ознакомился с материалами из группы «Школы Блаженства», а также с видео с их семинаров и тренингов. Этого хватило, чтобы сделать профессиональные выводы о происходящем.

«Все смешано в кучу и названо волшебным рецептом», — вспомнил Карпов похожие примеры из 1990-х, когда появилось много подобных контор.

5-tv.ru

В психологии есть практики, связанные с касаниями, но происходящее на встречах с Папой и Бородой вызывает у психолога сомнения. Массовые конвульсии не могут быть здоровым признаком, а также говорят о применении методов изменения сознания, к которым относится и краткое удушение.

Во-первых, такие практики должны проводиться только с полного согласия человека и отличным профессионалом, к которым Папа и Борода явно не относятся. Во-вторых, это плохо влияет на состояние предрасположенных к психическим заболеваниям людей. В качестве примера плохого исхода психолог напомнил о самоубийстве участницы подобных тренингов личностного развития несколько лет назад, о чем писал 5-tv.ru.

«Много людей верит в чудеса», — объясняет Карпов секрет популярности подобных собраний, организаций и псевдошкол.

А что же дальше?

Пострадавшая на тренинге в Петербурге Екатерина рассказала, что 12 августа 2020 года в Петербурге пройдет уже их фестиваль «Питерский слет» продолжительностью целую неделю. Там Папа и Борода обещают и вовсе открыть миру новые уникальные методики раскрытия собственной энергетики.

Сама Екатерина категорично заявляет, что никаким профессионализмом со стороны Папы и не пахло. Он учит стоять на гвоздях, но не смог ответить на вопросы о разных типах обучения такой практике, а на вопрос о риске гипоксии заверил, что главное энергетика, а опасно это или нет, он не знает.

«Это походило на свинг-вечеринку, но никак не тренинг по развитию», — подвела итог девушка.

После случившегося и первой огласки происходящего на их семинарах от организаторов и ряда участников «Школы Блаженства» стали поступать угрозы в адрес Екатерины. Так, в переписке в группе Whatsapp она увидела призыв «распять» ее.

Впрочем, участников тренингов девушка не винит. По ее мнению, настоящее чудовище — это Папа, который обманывает людей, манипулирует и заставляет делать себе гипоксию, заверяя, что это безопасно. Его и требуется наказать.

А пока «Школа Блаженства» продолжает заманивать в свои ряды людей, принуждать их забывать о собственных границах, вступать в непонятные отношения с незнакомцами и рисковать своим здоровьем и жизнью вместо безобидных практик исполнения желаний, которыми их туда заманивают. Мероприятия расписаны до конца сентября и охватывают Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, Абхазию и Крым.