Борец Махов стал победителем Олимпиады-2012 из-за дисквалификации соперников
На Олимпийских играх в Лондоне россиянин выступал в турнире по вольной борьбе в категории до 120 килограммов и стал бронзовым призером.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh, 5-tv.ru
Россиянин Билял Махов неожиданно для самого себя стал олимпийским чемпионом, причем 2012 года. В его пользу завершились медицинско-юридические разбирательства по итогам игр в Лондоне.
Тогда Махов, к тому времени уже трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, завоевал бронзу, уступив в полуфинале представителю Грузии. Однако позже того обвинили в нарушении антидопинговых правил. И Махов получил серебро.
Но потом и победителя турнира Артура Таймазова из Узбекистана также уличили в употреблении допинга. Медали снова перераспределили и спустя восемь лет россиянину досталось золото. Махов говорит, что рад, прежде всего за страну и за федерацию, которая боролась за медаль до конца.
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