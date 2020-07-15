Борец Махов стал победителем Олимпиады-2012 из-за дисквалификации соперников

Россиянин Билял Махов неожиданно для самого себя стал олимпийским чемпионом, причем 2012 года. В его пользу завершились медицинско-юридические разбирательства по итогам игр в Лондоне.

Тогда Махов, к тому времени уже трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, завоевал бронзу, уступив в полуфинале представителю Грузии. Однако позже того обвинили в нарушении антидопинговых правил. И Махов получил серебро.

Но потом и победителя турнира Артура Таймазова из Узбекистана также уличили в употреблении допинга. Медали снова перераспределили и спустя восемь лет россиянину досталось золото. Махов говорит, что рад, прежде всего за страну и за федерацию, которая боролась за медаль до конца.