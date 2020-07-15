Пес хозяйки квартиры в Петербурге до последнего охранял полыхающее жилье
Пострадавшее животное на машине главы Московского района доставили к ветеринару.
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Фото, видео: vk.com/spb_today, Telegram @youzhnyspb, 5-tv.ru
Пес хозяйки петербургской квартиры, где утром произошел сильный взрыв газа, до последнего охранял полыхающее жилье. Небольшую черную собаку спасатели обнаружили во время разбора завалов.
Пострадавшее животное отмыли, замотали в специальное полотно и отправили к ветеринару на машине главы Московского района Владимира Ушакова.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, взрыв произошел в квартире на первом этаже по Краснопутиловской улице утром 15 июля. Взрывной волной вынесло на дорогу кованые решетки и предметы мебели. Пятидесятилетняя хозяйка госпитализирована с 70% ожогов тела.
По факту произошедшего СКР по Петербургу проводит проверку. Предварительной причиной стало самостоятельное открытие вентилей пострадавшей.
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