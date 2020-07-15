Турция возобновляет авиасообщение с Россией. Об этом заявляет агентство Анадолу со ссылкой на заявление министерства транспорта и инфраструктуры страны.

Также в ведомстве сообщили, что Москва и Анкара договорились о дате — 15 июля.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили этот вопрос и дали поручения соответствующим ведомствам о проведении переговоров.

Ранее о возможной дате 15 июля заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам с этого времени власти начнут постепенно снимать ограничения для полетов за рубеж с теми странами, где показатель распространения COVID-19 не превышает 1%.

Регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами Россия прекратила с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключения составили только рейсы для эвакуации россиян, а также санитарные, грузовые и почтовые.