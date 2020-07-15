Медики и ученые подводят первые итоги испытаний вакцины от COVID-19
Тестировавшие защитный препарат добровольцы перенесли его хорошо и уже выписаны из медучреждений.
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Фото, видео: Минобороны РФ, 5-tv.ru
Сегодня сразу из двух медучреждений выписали первых добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса. Эксперимент начался в середине июня одновременно в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны России.
Как заявляют медики, все добровольцы хорошо перенесли введение препарата. Головная боль и повышение температуры наблюдались только в первые дни, но это стандартная реакция. В остальные две недели жалоб на состояние здоровья или осложнений не зафиксировано.
«На все 100% мы уже защищены, уже не страшно выходить после этого», — считает доброволец, военнослужащий по контракту, Юрий.
«К медперсоналу, к местной обстановке привыкли, неохота уезжать даже», — говорит доброволец, военнослужащий по контракту Александр.
Медики и ученые, тем временем, подвели предварительные итоги — тестируемая вакцина, по их мнению, безопасна и хорошо переносится.
«В организме добровольцев лимфоциты увидели РНК вируса, генетическую информацию вируса COVID-19, и в лимфатических узлах добровольцев идет пролиферация лимфацитов на выработку антител к этому вирусу, то есть формируется иммунитет», — объясняет врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Бурденко Олег Чихляев.
Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Ее производство может занять несколько месяцев.
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