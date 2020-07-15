Медики и ученые подводят первые итоги испытаний вакцины от COVID-19

Сегодня сразу из двух медучреждений выписали первых добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса. Эксперимент начался в середине июня одновременно в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны России.

Как заявляют медики, все добровольцы хорошо перенесли введение препарата. Головная боль и повышение температуры наблюдались только в первые дни, но это стандартная реакция. В остальные две недели жалоб на состояние здоровья или осложнений не зафиксировано.

«На все 100% мы уже защищены, уже не страшно выходить после этого», — считает доброволец, военнослужащий по контракту, Юрий.

«К медперсоналу, к местной обстановке привыкли, неохота уезжать даже», — говорит доброволец, военнослужащий по контракту Александр.

Медики и ученые, тем временем, подвели предварительные итоги — тестируемая вакцина, по их мнению, безопасна и хорошо переносится.

«В организме добровольцев лимфоциты увидели РНК вируса, генетическую информацию вируса COVID-19, и в лимфатических узлах добровольцев идет пролиферация лимфацитов на выработку антител к этому вирусу, то есть формируется иммунитет», — объясняет врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Бурденко Олег Чихляев.

Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Ее производство может занять несколько месяцев.