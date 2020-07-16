Родственники убитого в США Джорджа Флойда требуют компенсации

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Одна из целей — создать прецедент, который не позволит в будущем причинять вред меньшинствам.

Фото, видео: ТАСС / Joel Marklund, 5-tv.ru

Семья погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда требует от властей Минниаполиса компенсации. В исковом заявлении в качестве ответчиков также названы четверо полицейских.

Среди них Дерек Шовин, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, и трое его сослуживцев. Именно они проводили задержание. Размер суммы компенсации должен определить суд. Еще одна цель иска — создать прецедент, который не позволит в будущем причинять вред меньшинствам.

Но сейчас они сами и их сторонники, похоже, являются угрозой для полицейских. В Штатах не утихают акции протеста. И сдерживать их стражи порядка уже не могут. В Нью-Йорке участники движения «Жизни чернокожих имеют значение» на Бруклинском мосту напали на полицейских. И как минимум трое их них пострадали. С серьезными травмами их доставили в госпиталь.

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