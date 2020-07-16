Сергей Шнуров намерен баллотироваться в Госдуму

Сергей Шнуров, являющийся членом Партии роста, будет баллотироваться в Госдуму на выборах в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Борис Титов.

К слову, с Госдумой лидер группировки «Ленинград» знаком с февраля 2019 года, когда о стал членом Общественного совета при комитете по культуре.

Ранее музыкант заявил о завершении творческой деятельности. Однако на пресс-конференции он заявил, что планирует вести за собой массы.

«Я — возглавлю общественное движение», — ответил на вопрос о будущем в интервью 5-tv.ru Шнуров.

Возможно уже тогда он предполагал для себя политическую карьеру. Да и о музыке он не забывает. Как рассказывал 5-tv.ru, недавно вышел новый клип легендарного коллектива.