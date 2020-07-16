Сергей Шнуров намерен баллотироваться в Госдуму
Предполагается, что он примет участие уже в ближайших выборах в 2021 году.
Фото: Instagram @shnurovs
Сергей Шнуров, являющийся членом Партии роста, будет баллотироваться в Госдуму на выборах в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Борис Титов.
К слову, с Госдумой лидер группировки «Ленинград» знаком с февраля 2019 года, когда о стал членом Общественного совета при комитете по культуре.
Ранее музыкант заявил о завершении творческой деятельности. Однако на пресс-конференции он заявил, что планирует вести за собой массы.
«Я — возглавлю общественное движение», — ответил на вопрос о будущем в интервью 5-tv.ru Шнуров.
Возможно уже тогда он предполагал для себя политическую карьеру. Да и о музыке он не забывает. Как рассказывал 5-tv.ru, недавно вышел новый клип легендарного коллектива.
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