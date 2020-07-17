Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В Хабаровске предотвращен теракт
В ходе операции по предотвращению теракта в Хабаровске задержан гражданин одной из республик Центральной Азии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ФСБ России
В Хабаровске в местах массового скопления людей предотвращен теракт благодаря Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщило ТАСС с ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Подозреваемый в организации теракта был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У гражданина одной из республик Средней Азии изъяли бутылки с зажигательной жидкостью, холодное оружие и флаг запрещенной в России международной террористической организации.
«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракт», — рассказали в пресс-службе ФСБ.
После сорванного теракта задержанный планировал отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы присоединиться к одной из террористических группировок.
«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили в службе.
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