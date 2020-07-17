Пользователи соцсетей обсуждают странное поведение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время саммита ЕС, который начал работу сегодня в Брюсселе — впервые после вспышки коронавируса в Европе. На видео, которое выложил на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, немецкий лидер куда-то уверенно направляется по коридору и вдруг неожиданно останавливается и в нерешительности заглядывает за угол.

«„Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — подписал ролик Смирнов.

Twitter @dimsmirnov175

Видео активно комментируют пользователи, выдвигая различные версии запечатленного на кадрах замешательства политика. Некоторые объясняют поведение Ангелы Меркель тем, что у нее сегодня день рождения, и с самого утра она принимает поздравления коллег.

«Просто ей показалось, что она услышала голоса Зеленского и Порошенко».

«Говорят, она собак очень боится».

«С нем рождения, госпожа Меркель!» - иронизируют комментаторы.

«Не испугалась. За поворотом точка для ТВ, где выступал другой лидер, и Меркель остановилась, чтобы не портить кадр», — прояснил ситуацию один из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о забавной реакции Ангелы Меркель на подаренное ей президентом Турции Эрдоганом инкрустированное зеркало.