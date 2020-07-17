Меркель «заблудилась» в кулуарах саммита ЕС в своей день рождения — видео
Видео, на котором канцлер Германии, в нерешительности заглядывает за угол, выложил в сеть российский журналист.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: Twitter @dimsmirnov175, ТАСС /FRANCISCO SECO / POOL
Пользователи соцсетей обсуждают странное поведение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время саммита ЕС, который начал работу сегодня в Брюсселе — впервые после вспышки коронавируса в Европе. На видео, которое выложил на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, немецкий лидер куда-то уверенно направляется по коридору и вдруг неожиданно останавливается и в нерешительности заглядывает за угол.
«„Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — подписал ролик Смирнов.
Видео активно комментируют пользователи, выдвигая различные версии запечатленного на кадрах замешательства политика. Некоторые объясняют поведение Ангелы Меркель тем, что у нее сегодня день рождения, и с самого утра она принимает поздравления коллег.
«Просто ей показалось, что она услышала голоса Зеленского и Порошенко».
«Говорят, она собак очень боится».
«С нем рождения, госпожа Меркель!» - иронизируют комментаторы.
«Не испугалась. За поворотом точка для ТВ, где выступал другой лидер, и Меркель остановилась, чтобы не портить кадр», — прояснил ситуацию один из них.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о забавной реакции Ангелы Меркель на подаренное ей президентом Турции Эрдоганом инкрустированное зеркало.
Читайте также
36%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?