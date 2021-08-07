ТОП-8 звездных красавиц с самыми большими глазами в Голливуде

Большие выразительные глаза завораживают и покоряют с первого взгляда. Но нередко изюминка во внешности становится предметом насмешек и издевательств в школе. Какие звездные красавицы подчеркивают или скрывают природную особенность, разбирался 5-tv.ru.

Мила Кунис

globallookpress.com / D. Long

Голливудская звезда Мила Кунис одарена непропорционально большими и выпуклыми глазами, из-за которых в детстве нередко подвергалась насмешкам со стороны сверстников. В раннем детстве девочка страдала хроническим иритом, который чуть не вызвал слепоту на один глаз. Врачи успешно провели операцию, а памятная «метка» осталась — уголок правого глаза стал немного светлее. Но это не помешало артистке на различных мероприятиях подчеркивать взгляд макияжем в темных оттенках. «Недостаток» девушки со временем стал достоинством — сегодня за пронзительный взгляд артистки борются самые знаменитые режиссеры.

Одри Тоту

globallookpress.com / Clemens Niehaus

Французская актриса Одри Тоту и обладательница очаровательных больших глаз. Еще бы, природная выразительность артистки сделала свое дело — у Одри нет нужды появляться на ковровых дорожках с тонной макияжа на лице. Часто на мероприятиях девушка ограничивается минимальным набором косметики — черной тушью и дымчатыми тенями. Когда же артистка хочет отвести внимание с глаз, она наносит на губы блеск или яркую красную помаду.

Энн Хэтэуэй

globallookpress.com / Ringo Chiu

Большие круглые глаза, пухлые губы, ямочки на щеках — и это все про естественную красоту голливудской звезды Энн Хэтэуэй. Пропорциональные черты лица подчеркивают миловидную и по-детски наивную внешность актрисы. Но особое очарование артистке придают большие глаза, миндалевидную форму которых девушка выделяет черной подводкой и блестящими тенями. Чтобы сделать взгляд более распахнутым, звезда фильмов «Как стать принцессой» и «Дьявол носит Prada» нередко использует тушь и пучки накладных ресниц.

Марион Котийяр

globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Несравненным образцом женственности и французской утонченности по праву считается актриса Марион Котийяр. Для светских вечеров артистка часто использует яркий макияж, подчеркивающий всю глубину ее небесного взгляда. Объемные и пушистые ресницы визуально увеличивают глаза Котийяр, хотя в этом нет необходимости — природная генетика уже постаралась за артистку. Однако вне камер актриса не пользуется косметикой, так что в обычной жизни фанаты могут сполна насладиться ее естественной красотой.

Ирина Шейк

globallookpress.com / Frederick Injimbert

Большие зеленые глаза русской красавице Ирине Шейк достались, вероятно, от матери. Редкую миндалевидную форму топ-модель часто подчеркивает черным карандашом или темными тенями. Но иногда даже на звездных мероприятиях Ирина появляется без макияжа глаз, но с ярко-красной помадой, видимо, для того, чтобы похвастаться своим не менее важным достоинством — пухлыми сексуальными губами, которые когда-то вскружили голову Криштиану Роналду и Брэдли Куперу.

Эмма Стоун

globallookpress.com / Hubert Boesl

Огромные зеленые глаза, высокий лоб, круглое лицо — внешность Эммы Стоун отчасти можно назвать инопланетной. Свои миндалевидные глаза с нависшим веком актриса часто любит выделять цветными тенями или подводкой. Более демократичные цвета Эмма использует в том случае, когда переносит акцент на пухлые губы.

Пенелопа Крус

globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Большие глаза горячей испанской актрисы Пенелопы Крус уж точно не назовешь недостатком. Ее пронзительный взгляд с первых же минут фильма завораживает даже самого предвзятого зрителя. С такой выразительной внешностью девушка может легко переборщить в макияже, но Пенелопа умело наносит акценты: на глаза — подводку и блестящие тени, на губы — нюдовую помаду.

Кэти Перри

globallookpress.com / Mayer/face to face

И завершает список звезд с огромными глазами американская певица Кэти Перри. Кто-кто, а Кэти точно не боится экспериментировать с экстравагантным образами. На свои большие круглые глаза певица наносила и зеленые тени, и розовые и даже фиолетово-желтые. Но обязательный атрибут в макияже Кэти Перри — пышные ресницы, которые делают голубые глаза артистки более вытянутыми.

Автор: Елизавета Мареныч