«Сначала жалели, что не встретились в 20»: Песков о семейной жизни с Навкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей семейной жизни с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Отвечая на вопрос корреспондента «Авторадио» о том, считает ли он себя счастливым человеком, представитель Кремля не задумываясь ответил «да».

Песков напомнил, что как для него, так и для Навки, этот брак не первый. Однако теперь, благодаря предыдущим отношениям, супруги смогли приобрести определенный опыт, который помог их в построении гармоничной семьи.

«Сначала мы говорили друг другу: „как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет“, а потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», — признался пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля также добавил, что у них с Навкой много общего: например, они оба не могут без работы, но к фанатичным трудоголикам Песков их пару относить не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навка показала танцы дочерей.