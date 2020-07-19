«Мы успели попрощаться» — Лев Рахлин звонил Макаровой за пять дней до смерти

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 4 023

Звезда спектакля «Кыся» и популярных сериалов «Убойная сила» и «Тайны следствия» умерла на 46-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото, видео: vk.com/kamerniy.teatr, 5-tv.ru

Главный режиссер петербургского «Мюзик-Холла» Лев Рахлин рассказал в интервью 5-tv.ru о своем последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой.

«Я разговаривал с ней пять дней назад. Она была в московской клинике и захотела переговорить. Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: „Я буду молиться за всех вас“. Вот ее последние слова», — с неподдельной грустью сообщил Рахлин.

Он добавил, что ей было очень тяжело говорить. Из Костромы, где она последние годы проживала, в клинику ее вывез батюшка. Там ей был оказан необходимый сестринский уход.

«Ее очень любили коллеги. Мне звонили со всех краев и городов. Все плачут и очень переживают», — отметил режиссер.

Марина Макарова несколько лет играла в одной из самых известных постановок Льва Рахлина — нашумевший спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

«Она пришла в наш проект впервые 20 лет назад. Совсем молодая актриса. Очень красивая, замечательный и добрый человек. Она была уже известна по этим первым сериалам. Ее узнавали, но она была чистейшее создание, трогательная. Тогда, казалось, многообещающая актриса. Но в жизни складывается по-разному», — заключил режиссер.

О дате и точном месте похорон Марины Макаровой пока не известно. По информации Льва Рахлина, церемония пройдет в Костроме.

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