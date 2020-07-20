Первая арабская миссия к Марсу успешно стартовала в Японии
Зонд «Аль-Амаль» должен приземлиться на красной планете в следующем году.
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Фото, видео: Reuters / Ahmed Jadallah; 5-tv.ru
Несколько часов назад состоялся успешный старт первой арабской миссии к Марсу. Зонд «Аль-Амаль», что в переводе означает «Надежда», стартовал с берегов Японии.
Аппарат, весом в полторы тонны, должен приземлиться на красной планете в следующем году, когда Объединенные Арабские Эмираты будут отмечать пятидесятилетие государства.
«Аль-Амаль» оснащен солнечными батареями, камерами и спектрометрами. Его главная задача — изучение марсианской атмосферы и климата.
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