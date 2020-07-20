Первая арабская миссия к Марсу успешно стартовала в Японии

Несколько часов назад состоялся успешный старт первой арабской миссии к Марсу. Зонд «Аль-Амаль», что в переводе означает «Надежда», стартовал с берегов Японии.

Аппарат, весом в полторы тонны, должен приземлиться на красной планете в следующем году, когда Объединенные Арабские Эмираты будут отмечать пятидесятилетие государства.

«Аль-Амаль» оснащен солнечными батареями, камерами и спектрометрами. Его главная задача — изучение марсианской атмосферы и климата.