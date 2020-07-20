В Киеве открыли мемориал в память о журналисте Павле Шеремете

Мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету, открыли в Киеве в годовщину его смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду», памятник установлен на месте трагедии.

Автором памятного знака выступил известный украинский скульптор Назар Билык. Мемориал представляет из себя смятый белый лист бумаги, на середине которого написано «Павло Шеремет», а внизу можно увидеть надпись «На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист».

Мемориал установлен на улице Ивана Франко на месте убийства Шеремета и неподалеку от квартиры, где он жил.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года: в его автомобиле сработало взрывное устройство. Спустя три года правоохранительные органы Украины заявили, что подозревают в произошедшем пять человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Однако расследование по делу до сих пор не закончено.

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