В Киеве открыли мемориал в память о журналисте Павле Шеремете

|
Алиса Старжевская
33

Однако подвижек в расследовании его гибели до сих пор нет.

В Киеве открыли мемориал в память о журналисте Павле Шеремете

Фото: strana.ua

Мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету, открыли в Киеве в годовщину его смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду», памятник установлен на месте трагедии.

Автором памятного знака выступил известный украинский скульптор Назар Билык. Мемориал представляет из себя смятый белый лист бумаги, на середине которого написано «Павло Шеремет», а внизу можно увидеть надпись «На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист».

Мемориал установлен на улице Ивана Франко на месте убийства Шеремета и неподалеку от квартиры, где он жил.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года: в его автомобиле сработало взрывное устройство. Спустя три года правоохранительные органы Украины заявили, что подозревают в произошедшем пять человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Однако расследование по делу до сих пор не закончено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности взрыва у станции метро «Шулявская» в Киеве.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
71.71
0.48 81.68
0.45
Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому

Последние новости

13:59
«Мать мне спасла жизнь» — Канье Уэст разрыдался на своем предвыборном митинге
13:47
В Минздраве опровергли информацию о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19
13:45
Арестованная по делу о хищении замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич уволена
13:33
Дисциплинарная комиссия РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер с Федуном
13:19
В Киеве открыли мемориал в память о журналисте Павле Шеремете
13:04
Умер режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» и отец Оскара Кучеры

Сейчас читают

Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому
Видео: Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок