«Папа» олимпийского мишки умер в день 40-летия Олимпиады-80
Смерть Виктора Чижикова подтвердил его родственник.
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Фото, видео: ТАСС / Метелица Сергей; 5-tv.ru
«Папа» олимпийского мишки Виктор Чижиков умер день 40-летия проведения соревнований в Москве.
«Виктор Александрович сегодня скончался», — сообщила в интервью 5-tv.ru его родственница, добавив, что о причинах смерти пока ничего сказать не может, так как нет еще заключения.
Виктор Чижиков, придумавший так полюбившийся во всем мире символ Олимпиады-80, рассказывал, что в конкурсе принимало участие более сотни медведей, которых они нарисовали с его другом Володей Перцовым.
«Мне надо было нарисовать медведя, который не похож ни на одного нарисованного тысячами художниками. Это трудная задача, и она тоже передо мной стояла. Нашу страну ни в коем случае не должны были обвинить в плагиате. И Мишка, слава Богу, выдержал экзамен. Никто и не пикнул, что он похож на другого медведя», — рассказывал он несколько лет назад в интервью «Российской газете».
Виктору Чижикову 26 сентября должно было исполниться 85 лет. В качестве талисмана мишка был утвержден 19 декабря 1977 года.
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