Видео: Канье Уэст признался, что предлагал Ким Кардашьян сделать аборт

Американских рэпер Канье Уэст, недавно заявивший об участии в президентской гонке в США, провел свой первый предвыборный митинг в Южной Каролине. Во время выступления музыкант рассказал, что они с Ким Кардашьян всерьез думали об аборте в отношении их дочери Норт, однако «Бог остановил его».

В своей речи Канье рассказал историю, которая произошла в его семье в 2013 году. Тогда он работал в Париже над очередным проектом, но ему позвонила тогда еще его девушка Ким Кардашьян и рассказала, что беременна. Новость повергла музыканта в шок, он прекратил разговор с подругой и отправился дальше работать. Однако спустя какое-то время Бог послал ему знак: по заверению рэпера, экран ноутбука стал черно-белым, а после Бог сказал «Если ты искажаешь мое видение, то я буду искажать твое». После этого Вест тут же набрал Ким, которая буквально держала таблетки для аборта в руках. В итоге рэпер остановил девушку, и у них родилась дочь, которую назвали Норд Уэст.

После этого Канье рассказал, что его мать также чуть было не сделала аборт, потому его отец уговаривал ее прервать беременность, потому что был слишком занят карьерой.

Речь музыканта была настолько эмоциональной, что он поддался чувствам и расплакался. В конце же Канье привел к тому, что, став президентом, планирует бороться с абортами. В его Америке матери не будут ни в чем нуждаться, так что он пообещал пособия размером около одного миллиона долларов каждому, «у кого есть ребенок».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Канье Уэст может проиграть предвыборную гонку в этом году.