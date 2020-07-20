Насколько эффективна российская вакцина от COVID-19

В России впервые с начала апреля за сутки выявлено менее 6000 зараженных коронавирусом. Свести динамику и вовсе к нулевым значениям в ближайшее время должна помочь отечественная вакцина, клинические испытания которой уже завершены. Препарат тестировали сразу на двух группах добровольцев. Сегодня из госпиталя имени Бурденко и университета имени Сеченова выписали последних пациентов, и врачи рассказали о предварительных результатах.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал насколько эффективна российская разработка.

Это последний осмотр перед выпиской. Температура в норме. Кашля, насморка или других симптомов заболевания нет. Диагноз — здоровы. Пациентов можно смело отпускать домой.

Наталья — одна из добровольцев, которые приняли участие в эксперименте с новой вакциной от коронавируса. После сорокадневной изоляции в госпитале имени Бурденко собирает вещи, но поедет не домой. Она — курсант военно-медицинской академии, отправляется на учебу, впереди сессия.

«Мы едем в академию и продолжаем учиться сразу. Привыкли. В следующий раз вернемся сюда, может, уже в роли испытателей. Кто знает», — рассказывает доброволец Наталья.

Ежедневные осмотры, десятки анализов, длительная изоляция, постоянное наблюдение врачей, строгий распорядок дня. Те, кто на себе испытывал прививку от коронавируса, говорят — было не просто. Но больше всего запомнился, конечно, сам день вакцинации.

«Кто бы что не говорил, перед самой вакцинацией эмоции переполняли. Не знаешь же, как будет. Хоть и говорят, как оно. И когда вакцину ввели, я потом сильно удивился, потому что не было, как говорили — то может произойти, то произойти», — делится впечатлениями доброволец Иван.

Новую вакцину разработали военные врачи совместно со специалистами Исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи. Главная задача эксперимента была определить, как человек переносит компоненты вакцины. Исследование уже признали удачным, побочные эффекты оказались минимальными.

«На всем протяжении исследования добровольцы находились под непрерывным наблюдением наиболее опытных медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко. Их опыт участия в клинических исследованиях позволил провести испытания вакцины на добровольцах без каких-либо срывов и отклонений», — поясняет начальник Главного военного клинического госпиталя академика Н. Н. Бурденко Евгений Крюков.

В ходе эксперимента удалось доказать — прививка дает мощную защиту организма от коронавирусной инфекции. Впрочем, говорить о массовой вакцинации населения пока еще слишком рано. Впереди, десятки исследований и других экспериментов. Но врачи и ученые уверены эффективною вакцину ждать осталось не так уж и долго.