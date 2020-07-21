Жители Болгарии десятый день протестуют против коррупционного правительства
Манифестанты блокировали здание парламента во время заседания.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Антиправительственные протесты в Болгарии перешли в новую фазу. Манифестанты, требуя отставки правительства, перекрыли улицы столицы страны — Софии.
Толпа также блокировала здание парламента. В тот момент там шли дебаты о вотуме недоверия правительству. В итоге решение не было принято, заседание продолжится сегодня.
Протесты в Болгарии не прекращаются уже вторую неделю и охватили несколько крупных городов. Участники акций считают нынешнюю власть некомпетентной и погрязшей в коррупции.
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