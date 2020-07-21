Жители Болгарии десятый день протестуют против коррупционного правительства

Антиправительственные протесты в Болгарии перешли в новую фазу. Манифестанты, требуя отставки правительства, перекрыли улицы столицы страны — Софии.

Толпа также блокировала здание парламента. В тот момент там шли дебаты о вотуме недоверия правительству. В итоге решение не было принято, заседание продолжится сегодня.

Протесты в Болгарии не прекращаются уже вторую неделю и охватили несколько крупных городов. Участники акций считают нынешнюю власть некомпетентной и погрязшей в коррупции.