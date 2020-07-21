Михаил Дегтярев прокомментировал свое участие в выборах главы Хабаровского края

В Хабаровске представили нового временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева. Церемонию провел полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Дегтярев прибыл в столицу края этим утром. Среди приоритетных направлений в работе он обозначил борьбу с распространением коронавируса, укрепление экономики и развитие социальной сферы.

«Нужно работать на благо людей — это самая главная задача. И нам нужно объединиться всем, ради того, чтобы жизнь в Хабаровском крае была достойной, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, чтобы социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло», — заявил врио главы Хабаровского края.

Дегтярев отметил, что в ближайшее время планирует объехать регион, встретиться с людьми, посетить местные предприятия.

Также он рассказал о возможном участие в грядущих 19 сентября 2021 года выборах губернатора.

«Вопрос моего участия в выборах не рассматривается пока, но время покажет», — цитирует врио главы края ТАСС.

Указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергей Фургала в связи с утратой доверия Владимир Путин подписал 20 июля. Сразу же после того, как на предложение возглавить регион согласился коллега уже экс-губернатора по партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие выясняет, почему Фургала не привлекли к ответственности еще в 2004-м.