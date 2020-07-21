Госдума приняла закон о многодневном голосовании

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Возможность отдать свой голос в течение трех дней распространяется на выборы всех уровней.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Поправки о многодневном голосовании на выборах и референдумах приняли депутаты Госдумы в третьем чтении. Новый формат, который был опробован на голосовании по поправкам в Конституцию, распространят на выборы всех уровней — от местных до думских. По решению избирательной комиссии, отдать свой голос можно будет в течение нескольких дней, но не более трех. Досрочное голосование и волеизъявление по открепительным удостоверениям в таком случае организовывать не будут. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков в последний день.

Кроме того, в повестке дня Госдумы — законопроекты о регулировании удаленной работы, о распространении антитабачного закона на вейпы и электронные сигареты. А также закон, который приравнивает посягательство на территориальную целостность России к экстремизму.

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