Новое лицо саентологии: обманутые дольщики и мошенничество с гособоронзаказами

Еще в 2010 году в деревне под Петербургом начал расти дом на 11-ть семей. На участке для индивидуального жилищного строительства, такой появиться по закону не мог. Уже в 2012-м суд постановил — собственник участка должен его снести. Нелегальная постройка все еще на месте и в ней даже живут. Сегодня к жильцам с обыском пришли силовики.

Внутри оперативники нашли внушительную коллекцию литературы по саентологии и деловую документации фирмы-девелопера «Союз долевого строительства». Ее учредитель продавал своим же собратьям по идеологии квартиры в доме под снос. Зовут беспринципного предпринимателя Ярослав Ювакаев.

«Ювакаев сказал, что ему плевать на суд. Дом стоял и будет стоять», — рассказывает житель села Старо-Паново Евгения Агличинова.

По неофициальной информации, Ювакаев десять лет назад обаял дочь собственницы земельного участка. Благодаря чему, убедил построить большой дом. Когда начались судебные разбирательства, видимо, исчез. Владелица участка утверждает: она осталась наедине с проблемами и новыми жильцами саентологами.

«Я не могу их выселить никак. Я хотела им свет отключить, даже не дали свет отключить, потому что мне говорят — там люди живут и они много платят»

Тот же «Союз долевого строительства», возглавляемый Ювакаевым, участвовал в возведении двух жилых комплексов в Ленинградской области. При их строительстве на закон Российской Федерации походе тоже внимания не обращали.

«В 2014 году я вложилась при помощи ипотечного кредитования, в том числе. В строительство в поселке Романовка. Но по сей день квартира не сдана, уже в 2015 году было понятно, что она и не будет сдана. Разрешение на строительство было липовое, так сказать, простым языком», — говорит обманутый дольщик Ольга Ковалева.

Четыреста дольщиков потеряли почти миллиард рублей. Люди и не знали, что отдают деньги религиозным фанатикам. Когда сотни семей поняли, что работы велись лишь для вида, было уже поздно. По факту брошенных строек возбуждено уголовное дело. Следствие предполагает: деньги, собранные у дольщиков, выводились за рубеж. Сам Ювакаев вслед за финансовыми траншами уехал на Запад. Еще одни пара саентологов замешанная в строительной афере — супруги Забалуевы — находятся в США, где кстати располагается штаб-квартира поклонников Рона Хаббарда. Татьяна Забалуева продолжает действовать по старым лекалам. Представляется международным коучем и пытается завлекать учеников на свои авторские курсы, но несложно предположить с каких методичек они списаны.

Борьба с мошенниками-саентологами идет уже давно. Два года назад по церкви Хаббарда спецназ нанес сокрушительный удар. Спецоперация прошла Московской и Ленинградской областях.

Тогда же прошел обыск на станкостроительном заводе в Липецке. По гособорнзаказу здесь должны были делать новые станки для предприятий отрасли, но вместо этого чинили старые и выдавали за новые. Бюджетные деньги просто расхищались. Львиная доля, как и в случае с обманом дольщиков, предназначалась головной организации в США. Суды в регионах страны запрещают деятельность местных церквей саентологии. Но те меняют тактику.

«В сфере борьбы с алкоголизмом, наркоманией, бизнес-консультированием, всевозможных тренингов мы видим след церкви саенталогии. Щупальца саентологической секты мы обнаруживаем во многих сферах сегодня в России и это очень опасно», — счиатет сетовед Александр Невеев.

Уже 70 лет по заветам Рона Хаббарда его последователи стараются незаметно укреплять свои позиции в странах, в которых действует организация. То, что это происходит, сегодня в очередной раз доказали оперативники ФСБ заглянувшие в еще одно укрытие сайентологов