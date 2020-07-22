В ближайшие несколько ночей жители Москвы и Петербурга смогут наблюдать необычное явление — комету Неовайз, одну из самых ярких за последние 10 лет. От нее до Земли около 111 миллионов километров — по космическим меркам, совсем немного. И увидеть ее можно невооруженным глазом — случай уникальный.

Комета находится прямо под Большой Медведицей, так что если вы внимательно посмотрите на звездное небо — вероятно, сможете разглядеть ее. И загадать желание. Но поторопитесь. По словам астрологов, сейчас Неовайз направляется к периферии Солнечной системы и вернется к Земле нескоро — только через 6800 лет.