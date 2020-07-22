Следующее рандеву — через 6800 лет: над Россией пролетает комета Неовайз
Небесное тело нужно искать рядом с Большой Медведицей.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: ТАСС / PA Images; 5-tv.ru
В ближайшие несколько ночей жители Москвы и Петербурга смогут наблюдать необычное явление — комету Неовайз, одну из самых ярких за последние 10 лет. От нее до Земли около 111 миллионов километров — по космическим меркам, совсем немного. И увидеть ее можно невооруженным глазом — случай уникальный.
Комета находится прямо под Большой Медведицей, так что если вы внимательно посмотрите на звездное небо — вероятно, сможете разглядеть ее. И загадать желание. Но поторопитесь. По словам астрологов, сейчас Неовайз направляется к периферии Солнечной системы и вернется к Земле нескоро — только через 6800 лет.
Читайте также
82%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?