Следующее рандеву — через 6800 лет: над Россией пролетает комета Неовайз

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Небесное тело нужно искать рядом с Большой Медведицей.

Фото, видео: ТАСС / PA Images; 5-tv.ru

В ближайшие несколько ночей жители Москвы и Петербурга смогут наблюдать необычное явление — комету Неовайз, одну из самых ярких за последние 10 лет. От нее до Земли около 111 миллионов километров — по космическим меркам, совсем немного. И увидеть ее можно невооруженным глазом — случай уникальный.

Комета находится прямо под Большой Медведицей, так что если вы внимательно посмотрите на звездное небо — вероятно, сможете разглядеть ее. И загадать желание. Но поторопитесь. По словам астрологов, сейчас Неовайз направляется к периферии Солнечной системы и вернется к Земле нескоро — только через 6800 лет.

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