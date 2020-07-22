Россиянам предложили аналог ипотеки

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Алина Потёмкина
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Авторы идеи рассказали, как участие государства в сделках с пожизненной ренты поможет и желающим обрести жилье, и пенсионерам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, CHROMORANGE / Bilderbox, Markus Brunner, Ralf-Udo Thiele; Известия / Артем Коротаев

В России предложили создать государственный рентный фонд для передачи жилья одиноких пожилых людей в обмен на их пожизненное содержание. Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил Союза потребителей.

Предполагается, что претенденты на жилье будут платить ежемесячную ренту в фонд на содержание пенсионеров, заключивших сделку. В обмен они по выплате полной суммы платежа получат уже освободившуюся жилплощадь из фонда. Платеж будет варьироваться в зависимости от региона от 20 до 50 тысяч рублей.

«Основное преимущество схемы для плательщиков ренты — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», — рассказал глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

При этом очередность получения квартир будет определяться суммой взносов. Схема позволит и ускорить получение квартир желающими, и защитить от «черных риелторов» пенсионеров.

Авторы проекта утверждают, что повысить доверие к рентным сделками получится именно из-за участия государства в этом процессе. Ключевым условием станет полный контроль над происходящим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и на каких условиях может получить бесплатную квартиру от государства.

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