Россиянам предложили аналог ипотеки
Авторы идеи рассказали, как участие государства в сделках с пожизненной ренты поможет и желающим обрести жилье, и пенсионерам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, CHROMORANGE / Bilderbox, Markus Brunner, Ralf-Udo Thiele; Известия / Артем Коротаев
В России предложили создать государственный рентный фонд для передачи жилья одиноких пожилых людей в обмен на их пожизненное содержание. Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил Союза потребителей.
Предполагается, что претенденты на жилье будут платить ежемесячную ренту в фонд на содержание пенсионеров, заключивших сделку. В обмен они по выплате полной суммы платежа получат уже освободившуюся жилплощадь из фонда. Платеж будет варьироваться в зависимости от региона от 20 до 50 тысяч рублей.
«Основное преимущество схемы для плательщиков ренты — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», — рассказал глава Союза потребителей России Петр Шелищ.
При этом очередность получения квартир будет определяться суммой взносов. Схема позволит и ускорить получение квартир желающими, и защитить от «черных риелторов» пенсионеров.
Авторы проекта утверждают, что повысить доверие к рентным сделками получится именно из-за участия государства в этом процессе. Ключевым условием станет полный контроль над происходящим.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и на каких условиях может получить бесплатную квартиру от государства.
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