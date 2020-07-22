Установлена причина прорыва трубы с горячей водой в пермском хостеле, приведшего к гибели людей

В Пермском крае озвучили причину коммунальной аварии в хостеле «Карамель», где погибли пять человек. Труба с кипятком была ржавая, а потому не выдержала и лопнула. К такому выводу пришли специалисты Ростехнадзора.

По мнению экспертов, местная сетевая компания не исполняла свои обязанности, а уральский центр промбезопасности допустил нарушения при экспертизе трубы. Все результаты технического расследования переданы следователям.

Ранее суд продлил срок ареста владельца мини-отеля. Под стражей он будет находиться до 20 сентября. Напомню, трагедия в Перми произошла в январе этого года. Из-за аварии в хостеле тогда погибли пять постояльцев, еще трое получили серьезные ожоги.