Ядовитая пыль не дает покоя дачникам в Туле — видео

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Предварительно, грязь летит с территории завода, что расположен рядом с дачными участками.

Фото, видео: ТАСС / FrankHoemann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Буря ядовитой пыли окутала дачные участки в Туле. Жители жалуются, они задыхаются от грязи, которая попадает в воздух с территории расположенного рядом завода. По словам людей, пыль не что иное, как металлические частицы из дробильной установки предприятия.

«Стол на улице. Вот ладонь чистая, а, проведя по столу, на ладони видна металлическая пыль».

Жители обратились в региональное министерство природы, однако завод продолжает выбрасывать в воздух пыль. Теперь горожане просят надзорные органы выехать на место с проверкой.

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