Видео: самолет Ethiopian Airlines загорелся в аэропорту Шанхая
ЧП произошло возле терминала в аэропорту Пудун.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ding Ting; Twitter @ziyounofree1314
Грузовой самолет Ethiopian Airlines загорелся в аэропорту Шанхая. Шокирующие кадры стремительно разлетелись в сети.
Огнем был охвачен хвост воздушного судна. Известно, что на месте ЧП работали 18 пожарных машин из пяти ближайших станций, включая Чуаншу, Хуинань и Чжуцяо.
Предварительно, пострадавших нет. О причинах произошедшего пока не сообщается. Ведется расследование.
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