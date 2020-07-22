Видео: самолет Ethiopian Airlines загорелся в аэропорту Шанхая

|
Светлана Шевченко
61

ЧП произошло возле терминала в аэропорту Пудун.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ding Ting; Twitter @ziyounofree1314

Грузовой самолет Ethiopian Airlines загорелся в аэропорту Шанхая. Шокирующие кадры стремительно разлетелись в сети.

Огнем был охвачен хвост воздушного судна. Известно, что на месте ЧП работали 18 пожарных машин из пяти ближайших станций, включая Чуаншу, Хуинань и Чжуцяо.

Предварительно, пострадавших нет. О причинах произошедшего пока не сообщается. Ведется расследование.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
Автомобиль влетел в пешеходов на юго-западе Москвы
13:02
«Пинали и таскали за волосы»: экс-участница «Дома-2» пожаловалась на насилие на проекте
12:51
Умер друг Валерия Харламова и олимпийский чемпион Александр Гусев
12:39
Видео: Ржевский выгулял свой Jaguar в Петровском парке Кронштадта
12:27
Друзья Прилучного: «Павел подарил Мирославе Карпович внедорожник Агаты»
12:11
Видео: самолет Ethiopian Airlines загорелся в аэропорту Шанхая

Сейчас читают

Друзья Прилучного: «Павел подарил Мирославе Карпович внедорожник Агаты»
«Женя — мужик!» — влюбленный Плющенко станцевал лезгинку для Рудковской
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок