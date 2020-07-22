Умер друг Валерия Харламова и олимпийский чемпион Александр Гусев
Когда-то именно этот дуэт тренер Анатолий Тарасов отправил в воспитательную командировку в хоккейную команду города Чебаркуль.
Фото: ТАСС / Ун Да-син Вячеслав
На 74-м году жизни умер чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею и вдруг Валерия Харламова хоккеист Александр Гусев.
Когда-то именно этот дуэт тренер Анатолий Тарасов отправил в воспитательную командировку в хоккейную команду города Чебаркуль. Позднее уже в составе сборной СССР Гусев дважды становился чемпионом мира и Европы.
«Дату и место прощания клуб сообщит дополнительно», — заявили РИА Новости в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.
На клубном уровне Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» (Чебаркуль) и СКА. Он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР.
Читайте также
88%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?