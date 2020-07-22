В Бурятии мать-алкоголичка хлестала детей шнурами от электроприборов

Страдающая алкоголизмом жительница Бурятии изощренно избивала четырех дочерей и хлестала их шнурами от электроприборов. Как сообщает региональный Следственный комитет, на протяжении года 35-летняя женщина измывалась над девочками в состоянии подпития.

Тревогу забила учительница, когда 10-летняя и 11-летняя дочери злоумышленницы пришли в школу с кровоподтеками на лице. Педагог сообщила о произошедшем стражам порядка.

Следователи выяснили, что жительница Улан-Удэ регулярно выходила за рамки разумного при воспитании детей. Горе-мамаша наказывала девочек даже за мелкие и незначительные провинности.

«Помимо ударов руками, шнурами от электроприборов по различным частям тела мать применяла другие изощренные приемы, причинявшие детям физические и психические страдания», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам расследования женщине было предъявлено обвинение по нескольким пунктам статьи «Истязание несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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