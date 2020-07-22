Игры с риском для жизни: в Петербурге ребенок при прохождении квеста пролетел три метра вниз головой

Отмена ограничительных мер напомнила и о забытой на время пандемии проблеме — отсутствие контроля над таким видом развлечений как квесты. Они заработали — и снова ЧП: в Петербурге подросток упал с трехметровой высоты во время сеанса, вызывали спасателей.

Первоначальный диагноз «перелом позвоночника» не подтвердился, но лечиться все равно будет долго. Конкретно этой конторой заинтересовались сразу в полиции и прокуратуре, но это не исправит того, что квест-индустрия как убедилась Алиса Паршакова не имеет проработанных правил.