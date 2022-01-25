«Чем плохо было мне на суше?»: Почему Высоцкого считали главным бунтарем советской эстрады

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938-го. Его песни не транслировали по радио и телевидению, но слушали все. Пристрастие к наркотикам и алкоголю довели великого барда до гробовой доски. Но кроме проблем с запрещенными веществами и безграничного таланта, Владимира Высоцкого помнят как главного бунтаря советской эстрады. Он позволял себе те вещи, которые были недоступных гражданам СССР, но любовь народа спускала ему с рук тягу к западному образу жизнь и роскоши по меркам тех времени. В день 40-летия с момента смерти Владимира Высоцкого 5-tv.ru рассказывает, почему бард был главным бунтарем СССР.

Напряженные отношения с советской властью

Высоцкого не пускали на радио и телевидение, а ведь он был самым настоящим народным артистом. Владимир Семенович начал появляться в телеэфире ближе к концу жизни. Самой популярной программой с его участием стал «Монолог» в «Кинопанораме», которая была записана в январе 1980-го.

Выступление Владимира Высоцкого на телепередаче «Кинопанорама» в 1980-м.

Песни Высоцкого были понятны простым людям, но не руководству СССР. Власти обходили стороной вопрос о награждении Владимира Семеновича различными званиями, но ему это было не нужно. Певец был выше государственных регалий — борцом за справедливость, о чем заявлял в своем творчестве.

Владимира Высоцкого считали антисоветчиком, хулиганом, алкоголиком и патриотом. Он был свободным человеком в стране за железным занавесом и мог себе позволить жить так, как ему хотелось. За тягу к западной жизни, власти СССР его игнорировали и не считались, но ни на секунду на спускали с него глаз: за Владимиром Семеновичем следило КГБ. Однажды бард сказал про Советский союз фразу, которую ему не простили.

Кроме занятия музыкой и актерским мастерством, Владимир Высоцкий был прекрасным поэтом. Строки из его стихотворений разбирали на цитаты и делали из них поговорки, но СССР не позволяло выпускать ему сборники и даже не включило в Союз писателей. Досадно, но, похоже, Высоцкому было плевать на это. Поэт и музыкант прекрасно знал, кто он. А уважение советских людей— это большая награда, чем премии, ордена и звания.

Был женат на француженке

Необычная историю любви двух представителей творческой элиты началась в Москве. По легенде, французская актриса русского происхождения Марина Влади приехала в столицу СССР в 1967-м, чтобы сходить на спектакль «Пугачев» в театре на Таганке, где Высоцкий играл роль Хлопуши. Экспрессия и талант Владимира Семеновича настолько поразили Влади, что она сразу же влюбилась в артиста.

После состоялся званый ужин после спектакля, где артисты познакомились лично. На тот момент за плечами Влади было два брака, а Высоцкий был женат во второй раз на Людмиле Абрамовой. Но как только пара поняла, что не может друг без друга, бард тут же развелся с женой и женился на Марине Влади 1 декабря 1970-го.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: РИА Новости / Анатолий Гаранин

В их браке все было необычным: начиная от медового месяца, который они провели на небольшой яхте, поедая морепродукты и запивая их грузинским вином, заканчивая постоянными поездками Высоцкого за рубеж. Женившись на гражданке Франции, Владимир Семенович мог спокойно посещать европейскую страну в качестве туриста по приглашению жены, а оттуда колесить по всему миру. Правда, власти СССР не позволили артисту уехать к жене на постоянное место жительство, а Влади не горела желанием приезжать в Советский союз. Эмиграцией она рисковала поставить крест на своей актерской карьере. Но за годы брака с Высоцкими, Влади поняла, что артист стал центром ее жизни, а работа отошла на второй план.

Ездил на дорогих машинах

Далеко не каждый гражданин СССР и даже артист, мог позволить себе машину, а особенно заграничную. Высоцкий плевал на стереотипы и всегда ездил на лучших автомобилях. Настоящей дерзостью с его стороны была покупка Mercedes-Benz 450, на котором бард рассекал по Москве. Но начинал Владимир Семенович с советского автопрома.

Первой машиной артиста была Волга ГАЗ-21, которую он быстро разбил. Музыкант неоднократно попадал в автомобильные аварии и даже несколько раз находился на волоске от смерти. В 1971-м артист приобрел ВАЗ-2101, но разбил в том же году во время спора с соседом.

Владимир Высоцкий за рулем своего Mersedes-Benz. Фото: YouTube.com

История с иномарками началась у Высоцкого после женитьбы на Марине Влади: заграничная жена подарила ему Renault 16TS. Мало того, что машины была заграничной, так еще Владимир Семенович рассекал на ней по Москве с европейскими номерами. Правда, счастье его длилось недолго и чуть ли не в первый день, артист врезался на машине в автобус. Благодаря связям Высоцкого Renault удалось починить. Подарок жены, видимо, ему быстро надоел и через год с гастролей из Германии, он привез две BMW 2500.

В 1976-м Высоцкий приобрел настоящую «вишенку» своего автопарка: у артиста появился Mercedes-Benz цвета голубой металлик. Подобная модель была у Леонида Брежнева. Владимир Семенович проездил на «немце» около четырех лет, но 1 января 1980-го не справился с управлением и врезался в трамвай. Но в 1979-м Высоцкий привез с очередных гастролей желтый двухместный купе Mercedes 350 SLC.

Гениальный, но неудобный актер

Кроме музыкального поприща, Высоцкий был талантливым актером театра и кино. Но несмотря на его популярность и актерское мастерство, режиссеры не очень любили с ним сотрудничать. Станислав Говорухин, который работал с Владимиров Семеновичем над фильмом «Место встречи изменить нельзя», отмечал, что Высоцкий неудобный актер для режиссера. Артист не умел выполнять формальные задачи и не терпел второго дубля. Он умел завести партнера по кадру так, что ему ничего не оставалось, как выложиться сразу.

Владимир Высоцкий и Алла Демидова во время спектакля «Гамлет» в 1971-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Михаил Строков

Роль Гамлета в одноименной постановке в театре на Таганке Высоцкому досталась непросто. Режиссер Юрий Любимов буквально уговорил руководство театра, чтобы на роль поставили именно Владимира Семенович и не прогадал. Поначалу роль Высоцкому не давалась, репетировали долго. Актер признавался, если Гамлет у него не выйдет, то он завершит актерскую карьеру. Но Высоцкий смог сыграть, а этот спектакль стал главным в его жизни.

Неоднократно посещал США

Впервые в США Высоцкий приехал в 1976-м и даже дал интервью телеканалу CBS, но не поддался на провокации американских журналистов и колко отвечал на вопросы связанные с политикой. За передвижениями Высоцкого по США тщательно следили сотрудники КГБ, однако артист не дал повода усомниться в его «прилежном» поведении.

Второй раз он летал за океан через год и сходил в гости к Михаилу Барышникову, который бежал из СССР во время гастролей. В квартире у балетмейстера во время визита Высоцкого был Иосиф Бродский. Поэт подарил Владимиру Семеновичу свою книгу и подписал ее, обратившись к «лучшему поэту России, как внутри нее, так и извне».

Интервью Владимира Высоцкого американскому телеканалу CBS во время визита в США в 1976-м.

В 1978-м Владимир Высоцкий снова отправился в США и посетил Голливуд, где познакомился с множеством актером и режиссеров. В том же году британский музыкант Виктор Шульман помог организовать Высоцкому турне по городам США.

Его жизнь оборвалась всего в 42 года, а новость о смерти стала трагедией для советского общества. На прощание с Владимиром Высоцким 28 июля к театру на Таганке пришли около 108 тысяч человек, а очередь, по воспоминаниям очевидцев, растянулась на 10 километров.