Смогут ли продлить молодость 12 миллионов россиян?

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Проект базового закона о молодежной политике внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В Госдуму внесли законопроект о молодежной политике, который касается людей с 14 до 35 лет. Сейчас верхняя граница — 30 лет. Когда закон примут, молодость продлится у 12 миллионов россиян. И они смогут воспользоваться мерами государственной поддержки.

Документ также прописывает понятия «молодая семья» и «молодежные общественные объединения». А молодежная политика определяется как сфера активного взаимодействия государства, гражданского общества и самих граждан.

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