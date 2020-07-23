Смогут ли продлить молодость 12 миллионов россиян?
Проект базового закона о молодежной политике внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В Госдуму внесли законопроект о молодежной политике, который касается людей с 14 до 35 лет. Сейчас верхняя граница — 30 лет. Когда закон примут, молодость продлится у 12 миллионов россиян. И они смогут воспользоваться мерами государственной поддержки.
Документ также прописывает понятия «молодая семья» и «молодежные общественные объединения». А молодежная политика определяется как сфера активного взаимодействия государства, гражданского общества и самих граждан.
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