Что скрывает «Натюрморт» Пабло Пикассо
Шедевр знаменитого художника оказался настоящим тайником.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Под картиной Пикассо «Натюрморт» работы 1922 года нашли скрытое изображение. Рентгеновское и инфракрасное исследования показали, что под абстракцией нарисованы: кружка, кувшин и некий прямоугольный предмет, который может быть газетой.
Известно, что Пикассо часто закрашивал изначальные произведения. Но, как правило, использовал их фрагменты в работах, что наносились поверх. В случае с «Натюрмортом» — он просто загрунтовал его белой краской и создал совершенно другое абстрактное изображение. Получается, что художник просто тренировался, делал наброски своей следующей работы. Очень похожая картина Пикассо находится в Гетеборгском музее искусств в Швеции.
Читайте также
56%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?