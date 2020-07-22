Что скрывает «Натюрморт» Пабло Пикассо

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Шедевр знаменитого художника оказался настоящим тайником.

Фото, видео: 5-tv.ru

Под картиной Пикассо «Натюрморт» работы 1922 года нашли скрытое изображение. Рентгеновское и инфракрасное исследования показали, что под абстракцией нарисованы: кружка, кувшин и некий прямоугольный предмет, который может быть газетой.

Известно, что Пикассо часто закрашивал изначальные произведения. Но, как правило, использовал их фрагменты в работах, что наносились поверх. В случае с «Натюрмортом» — он просто загрунтовал его белой краской и создал совершенно другое абстрактное изображение. Получается, что художник просто тренировался, делал наброски своей следующей работы. Очень похожая картина Пикассо находится в Гетеборгском музее искусств в Швеции.

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