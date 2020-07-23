Глава кабмина отчитался перед Госдумой о работе правительства за 2019 год
Основная часть выступления Михаила Мишустина была посвящена борьбе с коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru
Государственная дума ударно закрыла весеннюю сессию, на последнем пленарном заседании с отчетом выступил премьер-министра.
Пандемия стала главным испытанием для сформированного в январе правительства, председатель и три министра сами переболели. Поэтому в Думе Мишустин говорил в основном о том, что сделано и что будет сделано в борьбе с COVID-19 и его последствиями.
Подробности в видеосюжете Николая Иванова.
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