#путешествуйдома. Россиянам, купившим тур по стране, вернут до 15 тысяч рублей
Чем дальше, дольше и дороже путешествие, тем больше выплата, которая автоматически поступит на карту «Мир».
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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru
В Ассоциации туроператоров России раскрыли условия, на которых можно будет получить в этом году кэшбэк от государства за поездки по стране. Во-первых, это должен быть организованный тур общей стоимостью более 25 тысяч рублей, куда включен и проезд и проживание, продолжительностью не менее пяти суток.
Далее — место. В основной программе с августа по декабрь участвуют 44 региона и это не самые массовые маршруты, но Золотое кольцо Центральной России, Серебряное ожерелье Северо-Запада включены, как и Поволжье. Туры на теплоходах, кстати, считаются.
ТОП-11 направлений, в том числе черноморские курорты, Алтай, Калининград, Москва и Петербург — откроются, но глубокой осенью.
Важная деталь — компенсация от государства поступит только на карту российской платежной системы «Мир» и только за одну покупку. Сумма кэшбэка условно фиксированная, чем дальше, дольше и дороже путешествие — тем выплата будет больше, но в любом случае, не более 20% от стоимости тура.
Так и что посмотреть за госсчет в первую очередь — присмотрелась и приценилась Алиса Паршакова.
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