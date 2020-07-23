путешествуйдома. Россиянам, купившим тур по стране, вернут до 15 тысяч рублей

В Ассоциации туроператоров России раскрыли условия, на которых можно будет получить в этом году кэшбэк от государства за поездки по стране. Во-первых, это должен быть организованный тур общей стоимостью более 25 тысяч рублей, куда включен и проезд и проживание, продолжительностью не менее пяти суток.

Далее — место. В основной программе с августа по декабрь участвуют 44 региона и это не самые массовые маршруты, но Золотое кольцо Центральной России, Серебряное ожерелье Северо-Запада включены, как и Поволжье. Туры на теплоходах, кстати, считаются.

ТОП-11 направлений, в том числе черноморские курорты, Алтай, Калининград, Москва и Петербург — откроются, но глубокой осенью.

Важная деталь — компенсация от государства поступит только на карту российской платежной системы «Мир» и только за одну покупку. Сумма кэшбэка условно фиксированная, чем дальше, дольше и дороже путешествие — тем выплата будет больше, но в любом случае, не более 20% от стоимости тура.

Так и что посмотреть за госсчет в первую очередь — присмотрелась и приценилась Алиса Паршакова.