Хрущевки Петербурга канут в лету: в городе перезапустили программу реновации
Проект, стартовавший в 2008-м, забуксовал в судах, но сейчас проблему пытаются решить на уровне законодательства.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Исторический день для Петербурга, в городе перезапустили реновацию хрущевок. Снесли первую пятиэтажку, жильцов расселили в том же районе.
Вообще-то, стартовали еще в 2008-м, и уже должны были все закончить — снести более тысячи домов. Но программу выполнили лишь на 3%, забуксовали в судах и сейчас пытаются наверстать упущенное, с завистью поглядывая на Москву, где все работает три года.
Как опыт двух столиц использовать жителям хрущевок всей страны — расскажет Роман Ишмухаметов.
Читайте также
72%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?