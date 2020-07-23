Хрущевки Петербурга канут в лету: в городе перезапустили программу реновации

Исторический день для Петербурга, в городе перезапустили реновацию хрущевок. Снесли первую пятиэтажку, жильцов расселили в том же районе.

Вообще-то, стартовали еще в 2008-м, и уже должны были все закончить — снести более тысячи домов. Но программу выполнили лишь на 3%, забуксовали в судах и сейчас пытаются наверстать упущенное, с завистью поглядывая на Москву, где все работает три года.

Как опыт двух столиц использовать жителям хрущевок всей страны — расскажет Роман Ишмухаметов.