Травести-шоу в детском саду: хулиганивших мальчиков переодели в девчачьи платья — видео
Антипедагогичное решение приняли воспитатели в одном из дошкольных учреждений Котласа Архангельской области. Чиновники попытались замять скандал.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Детский омбудсмен Архангельской области инициировала проверку детского сада «Родничок» города Котласа. Там воспитатели переодели двух хулиганивших мальчиков девочками и водили их по группам. Мамы говорят после такого наказания их сыновья до сих пор в шоке.
Местные чиновники от образования попытались все замять, но анонимные сотрудники детсада передали записи камер наблюдения родителям, те — омбудсмену и в прессу.
Артур Ломидзе их изучил. Подробности в видеосюжете.
Читайте также
77%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?