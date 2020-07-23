Детский омбудсмен Архангельской области инициировала проверку детского сада «Родничок» города Котласа. Там воспитатели переодели двух хулиганивших мальчиков девочками и водили их по группам. Мамы говорят после такого наказания их сыновья до сих пор в шоке.

Местные чиновники от образования попытались все замять, но анонимные сотрудники детсада передали записи камер наблюдения родителям, те — омбудсмену и в прессу.

Артур Ломидзе их изучил. Подробности в видеосюжете.