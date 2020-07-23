Венеция вводит новые ограничения. Мера вынужденная, но вовсе не из-за коронавируса, а из-за располневших туристов.

Ассоциация гондольеров сократила количество пассажирских мест в лодках. Теперь отправиться в тур по знаменитым каналам на одной гондоле могут до пяти человек. Раньше на борт принимали шесть и более — если путешествие по Гранд-каналу.

По словам гондольеров, из-за карантина люди набрали вес, а любой перегруз на воде опасен для жизни