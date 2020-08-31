«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Видео с вечеринки выложил в сеть Максим Галкин.
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«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин не без гордости показал, как его постройневшая и помолодевшая 71-летняя супруга лихо отплясывает на танцполе под хит «Драмы больше нет» в исполнении Полины Гагариной. На видео, которое юморист выложил в Instagram, Алла Пугачева вся в черном танцует на вечеринке в компании с Николаем Басковым, Мариной Юдашкиной, певицей Еленой Север и другими гостями.
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