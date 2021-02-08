«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

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Светлана Александрова
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Видео с вечеринки выложил в сеть Максим Галкин.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин не без гордости показал, как его постройневшая и помолодевшая 71-летняя супруга лихо отплясывает на танцполе под хит «Драмы больше нет» в исполнении Полины Гагариной. На видео, которое юморист выложил в Instagram, Алла Пугачева вся в черном танцует на вечеринке в компании с Николаем Басковым, Мариной Юдашкиной, певицей Еленой Север и другими гостями.

«Этой девушке 18 есть?»

«Я, не помню, чтобы она выглядела круче, чем сейчас!»

«Во время брачного пути фигура успела расцвести», — наперебой комментируют преображение Примадонны поклонники.

Instagram @maxgalkinru

Как напоминает сайт KP.RU, сама Алла Борисовна недавно призналась, что резко похудела из-за лечения серьезного заболевания — она рассказала, что «сдулась», начав принимать прописанные израильскими врачами таблетки от диабета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известный российский модельер Игорь Гуляев нарвался на неприятности, тайно засняв Аллу Пугачеву в своей дизайн-студии.

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