Крупный пожар вспыхнул на территории аэропорта бельгийского Льежа. Там загорелся ангар, расположенные всего в несколько десятках метров от пассажирского терминала.

В тушении была задействована вся пожарная служба воздушной гавани. Помимо ангара сгорело несколько легкомоторных самолетов, которые находились внутри.

Из-за чрезвычайной ситуации была временно нарушена работа международного аэропорта — несколько рейсов направили в соседние города.