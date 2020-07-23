При пожаре в аэропорту бельгийского Льежа сгорело несколько самолетов — видео
Из-за чрезвычайной ситуации работа международного аэропорта была временно нарушена.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard; 5-tv.ru
Крупный пожар вспыхнул на территории аэропорта бельгийского Льежа. Там загорелся ангар, расположенные всего в несколько десятках метров от пассажирского терминала.
В тушении была задействована вся пожарная служба воздушной гавани. Помимо ангара сгорело несколько легкомоторных самолетов, которые находились внутри.
Из-за чрезвычайной ситуации была временно нарушена работа международного аэропорта — несколько рейсов направили в соседние города.
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