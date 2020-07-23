Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке
Эксперты полагают, что планируемые изменения помогут снизить стоимость жилья.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке. Теперь банки, выдавая кредит, будут сами страховать недвижимость, а стоимость полиса будут включать в стоимость самой ипотеки.
Сейчас все расходы и трудности по оформлению страховки ложатся на покупателя жилья. А банк выступает лишь как агент и оставляет себе часть страховой премии.
Нововведение позволит сделать ипотечные сделки более прозрачными и в конечном итоге поможет снизить стоимость жилья.
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