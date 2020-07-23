Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке. Теперь банки, выдавая кредит, будут сами страховать недвижимость, а стоимость полиса будут включать в стоимость самой ипотеки.

Сейчас все расходы и трудности по оформлению страховки ложатся на покупателя жилья. А банк выступает лишь как агент и оставляет себе часть страховой премии.

Нововведение позволит сделать ипотечные сделки более прозрачными и в конечном итоге поможет снизить стоимость жилья.