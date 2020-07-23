Некуда бежать: Как выбраться из коммунального ада?

Обитатели коммуналки в городе Чебаркуль готовы бежать из собственного дома. Жилищные проблемы довели людей до отчаяния: ветхое здание в крайне плачевном состоянии — повсюду плесень и оголенные провода. Местные же чиновники в таком коммунальном ужасе не видят ничего страшного.

Как убедилась корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко, переселять людей никто не торопится.

Показывая свою квартиру, Ирина едва сдерживает слезы. Стены черные от плесени, обои отваливаются. Потолок, того и гляди, рухнет на голову. Пробовала делать ремонт, но после очередной попытки поняла — все напрасно. Да к тому же из-за постоянной сырости в доме начались проблемы со здоровьем.

«Ничего не устраивает. Потоп. Чувствуете запах? Это плесень. Я вот всегда так разговариваю, потому что вот это из-за плесени, из-за грязи», — говорит житель дома Ирина Плотникова.

Валерия подтверждает слова соседки по коммунальной квартире. Свою комнату она купила шесть лет назад. Признается — при выборе жилья обращала внимание на соседей, а вот состояние дома упустила из виду. Теперь жалеет — если бы не ипотека, давно бы съехала.

«Как только дождь начинается, сразу же у нас света нет. У нас просто там все по щитку и начинается ток, соответственно все выключается. Сейчас мы жили два дня без света, просто в темноте», — рассказывает житель дома Валерия Борнякова.

Дом номер семь по улице Электростальской, пожалуй, самый сложный для администрации города Чебаркуль. Даже снаружи здание выглядит устрашающе — фасад обвалился, некоторые квартиры выгорели, нет входной двери. Жильцы обращались за помощью к омбудсмену. Вместе написали обращение в местную администрацию. Там обещали разобраться. Провели независимую экспертизу. Вывод — дом опасен для эксплуатации. Находиться в здании — риск для жизни. Впрочем, у чиновников свое мнение на этот счет. Пятиэтажка стоит, а значит, жить в ней можно.

«Несущая конструкция у дома, у нее запас еще порядка 90%. Но инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального ремонта», — объясняет исполняющий обязанности начальника УЖКХ г. Чебаркуля Артур Киров.

Капитальный ремонт, о котором говорят чиновники, запланирован на 2036 год. До этого получить новые квартиры жильцам вряд ли удастся. Дом официально признан не аварийным, а значит и расселению не подлежит. Во всех бедах чиновники винят самих собственников. Мол, некоторые не платят за коммуналку или и вовсе намеренно портят свой же дом.

«Ничего они не делали. Мы тогда собирали своими силами, делали трубы, пускали к зиме отопление», — говорит житель дома Елена Масленникова.

Жильцы признаются — должники в доме действительно есть. Но большинство исправно оплачивают счета и хотят жить в нормальных условиях. Вот только коммунальщики им не верят. Управляющие компании одна за другой отказываются от злополучного адреса. Последняя была два года назад. Но, по словам специалистов, что-либо менять тут бесполезно.

«Ну, там износ практически всех коммуникаций, там процентов 70-80. Как он может быть не аварийным, если там нету ничего живого. Никаких коммуникаций там нету. К отопительному сезону его сейчас невозможно подготовить», — поясняет инженер службы эксплуатации Вячеслав Левушкин.

Администрация предлагает жильцам выполнить ремонт за свой счет. В успех этого предприятия собственники квартир не верят. Такие расходы им просто не потянуть. В начале августа должен состояться очередной конкурс по выбору управляющей компании. Но уже сейчас ясно — вряд ли кто-то возьмется за столь сложный объект. И пока несущие конструкции стоят, жильцы вынуждены оставаться в опасном доме.