На АЗС установят защиту от недолива топлива

Российских водителей избавят от недолива топлива на заправочных станциях. Теперь по новым, утвержденным Росстандартом правилам, на АЗС будут устанавливать колонки с защитой от вмешательства в их работу. Введение новых ГОСТов позволит существенно снизить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Новые правила вступят в силу в октябре этого года.