На АЗС установят защиту от недолива топлива
По новым правилам, вступающим в силу с октября, на заправках будут устанавливать колонки с защитой от вмешательства в их работу.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Российских водителей избавят от недолива топлива на заправочных станциях. Теперь по новым, утвержденным Росстандартом правилам, на АЗС будут устанавливать колонки с защитой от вмешательства в их работу. Введение новых ГОСТов позволит существенно снизить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Новые правила вступят в силу в октябре этого года.
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